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Deprem riskinden kurtuluyor muyuz? Büyük depremleri 2 saat önce haber veren formül

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Giriş: 23.07.2023 09:00
Güncelleme:23.07.2023 09:00
Bilim adamları 7 ve üzeri büyüklükteki depremleri 2 saat önceden haber veren bir formül buldu. Bu gelişme geniş yankı uyandırdı; ancak hayata geçebilmesi için günümüz teknolojisi yeterli olmadığı ifade edildi.
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