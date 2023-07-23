Deprem riskinden kurtuluyor muyuz? Büyük depremleri 2 saat önce haber veren formül

Bilim adamları 7 ve üzeri büyüklükteki depremleri 2 saat önceden haber veren bir formül buldu. Bu gelişme geniş yankı uyandırdı; ancak hayata geçebilmesi için günümüz teknolojisi yeterli olmadığı ifade edildi.

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