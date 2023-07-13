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Çocuklarda cep telefonu ve tablet kullanımı! Çocuklar günde kaç saat telefonla ilgilenmeli?

A Haber
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Giriş: 13.07.2023 14:44
Güncelleme:13.07.2023 14:46
Günümüzde neredeyse teknoloji ile gözlerini açan çocuklar çok erken yaşta cep telefonu ve tabletlerle tanışıyor. Peki günde ne kadar süre geçirmeli? Merak edilen cevapları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan klinik psikolog Mehmet Büyükçorak değerlendirdi.
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