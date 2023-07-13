Çocuklarda cep telefonu ve tablet kullanımı! Çocuklar günde kaç saat telefonla ilgilenmeli?

Günümüzde neredeyse teknoloji ile gözlerini açan çocuklar çok erken yaşta cep telefonu ve tabletlerle tanışıyor. Peki günde ne kadar süre geçirmeli? Merak edilen cevapları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan klinik psikolog Mehmet Büyükçorak değerlendirdi.

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