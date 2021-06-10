Çelik, akılla ve inançlar dövüldü...

Türk Savunma Sanayii altın çağını yaşıyor. Art arda önemli yerli ve milli projeler hayata geçirildi. Devrim niteliğindeki adımlar sayesinde terörle mücadele büyük başarılara imza atıldı. Şimdi Türk mühendisleri tarafından üretilen savunma sanayii ürünlerine daha yakından bakalım.

ÇELİK, AKILLA VE İNANÇLAR DÖVÜLDÜ...

Ruhuna Çanakkale'deki, atalarının yiğitliği dolan Türk mühendisleri, birer al bayrak oldu, durmadan çalıştı dalgalanmak sadece için bir rüzgar bekledi.

O rüzgar tam zamanında yetişti, aziz vatan 4 bir koldan kuşatılmışken. Türk gencine güç oldu şimdi üretme ve tarih yazmanın zamanıydı... Türkiye onlarca yıl Batı'nın silah ambargolarıyla boğuştu. Savunması için parasıyla satın almak istediği silahlar için hep bir engel çıkarıldı. Sonu gelmeyen şartlar öne sürüldü. Kendi göbeğini kesmeye karar veren Türkiye, savunma sanayiinde art arda hamleler yapmaya başladı. Büyük yatırımlara girişildi, milli silahlar geliştirildi.

Kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olan atak, Türkiye'nin balistik füze sistemi BORA, milli savaş gemileri, fırtına obüsleri ve daha niceleri.

ABD'nin silahlı insansız hava araçlarını Türkiye'ye satmaması üzerine İHA ve SİHA teknolojisinde de büyük atak yapıldı. Selçuk Bayraktar'ın son geliştirdiği akıncı SİHA, f-16 mühimmatıyla hava bombardımanı yapabilecek özelliğe sahip. Türkiye, bu niteliklere sahip SİHA üretebilen dört ülkeden biri.

Türkiye'ni ilk yerli ve milli savaş gemimiz TCG Anadolu'nun inşa çalışmasında sona gelindi. Siha'larla donatılacak olan gemi, gelecek yıl hizmete girmesi bekleniyor. Denizaltı teknolojisinde büyük bir adım atıldı. Yeni tip denizaltılardan biri olan Piri Reis'in gölcük tersanesindeki inşası sürüyor. Gelecek yıldan itibaren her yıl bir denizaltı olmak üzere toplam 6 adet yeni tip denizaltılar donanmaya kazandırılmış olacak. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı "Ulak" yapılan tatbikatta görücüye çıktı. Denizkurdu-2021 Tatbikatı'nda SİDA, ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu.

Türkiye kara kuvvetlerini güçlendirmek içinde pek çok projeyi devreye soktu. İşte onlardan biri de Altay tankı. Yerli imkanlarla tasarlandı, geliştirildi ve seri üretim sözleşmesi imzalandı. Altay tankı çalışmaları sürerekken, envanterdeki tanklar modernize edildi. M60 tankı günün teknolojisine uygun olarak gerçekleştirildi. Leopard 2A4 tanklarıda günümüzün modern muharebe koşullarına uygun olarak yetenekleri artırıldı.

Dünyanın önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden biri Türkiye. Kirpi, Ejder Yalçın, Pars, Vuran, Kıraç gibi çeşitli zırhlı araçlar sadece Türkiye'de değil, pek çok ülkede de kullanıyor. Bu araçlar ihraç ederek, ülke ekonomisine büyük katkı sağlanıyor.

Hafif, orta ve ağır olmak üzere 3 ayrı kategoride insansız kara araçları projeleri başlatıldı. Bu projeler tamamlandıktan sonra Mehmetçiği risk atmadan başarılı operasyonlara imza atılacak. Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği Bora-12 ve milli piyade tüfeği MPT-76 Mehmetçiğin kolu kanadı oldu, MPT-76 üzerinden MPT-55 ve MPT-55k isimli iki ürün daha geliştirildi.