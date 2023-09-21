Beyin çipi deneyleri başlıyor! Elon Musk'ın şirketini çip denemesi için insan alımı onaylandı

Bilim kurgu gerçek oluyor. Elon Musk'ın şirketi insanlar üzerinde deney yapmaya başlıyor. Beyin çipi deneyleri için cihazı test edecek insanlar aranıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan bilişim uzmanı Deniz Unay değerlendirdi.

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