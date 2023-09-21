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Beyin çipi deneyleri başlıyor! Elon Musk'ın şirketini çip denemesi için insan alımı onaylandı

A Haber
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Giriş: 21.09.2023 10:38
Bilim kurgu gerçek oluyor. Elon Musk'ın şirketi insanlar üzerinde deney yapmaya başlıyor. Beyin çipi deneyleri için cihazı test edecek insanlar aranıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan bilişim uzmanı Deniz Unay değerlendirdi.
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