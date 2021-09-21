ANALİZ - Savaş alanında devrim: Otonom silahlar

Son yıllarda yapay zeka ile insanlara bağlı olmayan silahların geliştirilmesi savaşların kaderini de değiştirdi. Açıkçası geleceğin savaşları gelişen teknoloji sayesinde şekilleniyor. Otonom silahlar askeriyede barut ve nükleer silahlardan sonra üçüncü devrim olarak nitelendiriliyor. Peki gelecekte savaşlar robotlar arasında mı olacak? Otonom silahlarla yeni nesil savaşlar nasıl olacak? Tüm bu soruların yanıtı araştırma planlama servisimizin hazırladığı analiz haberimizde....

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