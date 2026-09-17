-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Malatya'da 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
İHA

Malatya'da 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Malatya'da FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Muğla'da 14 yıl hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Sonraki Video
Muğla'da 14 yıl hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar