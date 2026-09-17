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Giriş Tarihi:
17 Eylül 2026 09:26
İHA
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Malatya'da 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Malatya'da FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
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