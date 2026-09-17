-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Fatih'teki döviz bürosu cinayetinde yeni detaylar! 1,9 milyon dolarlık sahte para
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fatih'teki döviz bürosu cinayetinde yeni detaylar! 1,9 milyon dolarlık sahte para

İstanbul Fatih'te bir döviz bürosunda ticaret görüşmesi sırasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda Adnan Aksoy ve kardeşi Kadir Aksoy hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Döviz bürosunda yapılan incelemede 1,9 milyon dolarlık sahte para bulunurken, silindiği belirlenen güvenlik kamerası kayıtları da hard disk incelemesiyle kurtarıldı. A Haber muhabiri Kadir Mercan, soruşturmanın perde arkasındaki ayrıntıları aktardı.

Malatya'da 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Sonraki Video
Malatya'da 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar