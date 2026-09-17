Fatih'teki döviz bürosu cinayetinde yeni detaylar! 1,9 milyon dolarlık sahte para

İstanbul Fatih'te bir döviz bürosunda ticaret görüşmesi sırasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda Adnan Aksoy ve kardeşi Kadir Aksoy hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Döviz bürosunda yapılan incelemede 1,9 milyon dolarlık sahte para bulunurken, silindiği belirlenen güvenlik kamerası kayıtları da hard disk incelemesiyle kurtarıldı. A Haber muhabiri Kadir Mercan, soruşturmanın perde arkasındaki ayrıntıları aktardı.