AKINCI’dan Aselsan CATS ve LGK ile nokta atış

Yerli ve milli savunma alanında her gün yeni bir başarıya imza atılıyor. Son olarak Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Aselsan'ın geliştirdiği CATS kamera ve lazer güdüm kiti atış testinin görüntülerini paylaştı. Nokta atışlarla hedeflerin imha edildiği görüntüler binlerce beğeni aldı.

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