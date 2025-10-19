19 Ekim 2025, Pazar

Haberler Teknoloji Videoları MİLLİ GURUR BAYRAKTAR KIZILELMA BİR TESTİ DAHA BAŞARIYLA GEÇTİ
MİLLİ GURUR BAYRAKTAR KIZILELMA BİR TESTİ DAHA BAŞARIYLA GEÇTİ

MİLLİ GURUR BAYRAKTAR KIZILELMA BİR TESTİ DAHA BAŞARIYLA GEÇTİ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.10.2025 00:59
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, zorlu bir testi daha başarıyla geçti. Gökyüzünde nefes kesen kabiliyetlerini sergiledi. Milli gurur KIZILELMA, "Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi'ne alındı. Pistten teker kesildi ve Bayraktar KIZILELMA bir kez daha gökyüzünde süzüldü.
