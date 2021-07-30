A Haber Yangın Harekat Merkezi’nde yangınlarda kullanılan insansız helikopteri görüntüledi! Peki nasıl kullanıyor?

Türkiye orman yangınlarıyla mücadelesini 3 gündür aralıksız şekilde havadan ve karadan sürdürüyor. Bu süreçte Türkiye teknolojinin tüm imkanlarından faydalanıyor ve bunlardan biri de insansız helikopter. Peki yangında insansız helikopter nasıl kullanılıyor? A Haber Yangın Harekat Merkezi’nde yangınlarda kullanılan insansız helikopteri görüntüledi. İşte tüm detaylar…

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