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A Haber Yangın Harekat Merkezi’nde yangınlarda kullanılan insansız helikopteri görüntüledi! Peki nasıl kullanıyor?

A Haber
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Giriş: 30.07.2021 16:45
Güncelleme:30.07.2021 16:49
Türkiye orman yangınlarıyla mücadelesini 3 gündür aralıksız şekilde havadan ve karadan sürdürüyor. Bu süreçte Türkiye teknolojinin tüm imkanlarından faydalanıyor ve bunlardan biri de insansız helikopter. Peki yangında insansız helikopter nasıl kullanılıyor? A Haber Yangın Harekat Merkezi’nde yangınlarda kullanılan insansız helikopteri görüntüledi. İşte tüm detaylar…
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