15 Mayıs 2025, Perşembe
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 19. Kez Zafer Aslan'ın!
Gaziantep Stadyumu'nda oynanan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Galatasaray, 3-0’lık galibiyetle Trabzonspor’u mağlup ederek tarihindeki 19. Türkiye Kupası’nı kazandı. Sarı-kırmızılılar, kupayı müzesine götürerek bir zafer daha elde etti! Ayrıca 33 Golü Bulunan Mario Jardel'i geçerek 34 gole ulaşaran Osimhen, Galatasaray'da bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu oldu.