Willian Arao Fenerbahçe'de! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Sarı lacivertliler 30 yaşındaki futbolcu ve kulübü Flamengo ile anlaşma sağlandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul’a gelecektir." ifadelerine yer verildi.