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Welinton Beşiktaş'ta! İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüleri

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Giriş: 09.08.2020 17:33
Güncelleme:09.08.2020 17:38
Son dakika haberi... Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'dan aldığı yeni stoperi Welinton İstanbul'a geldi. İşte ilk görüntüler...

Geçen hafta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ile görüşüp protokol imzasını attıktan sonra Brezilya'ya giden Welinton, Hollanda aktarmalı olarak bugün İstanbul'a geldi. Welinton'u A Takım Futbol Direktör Yardımıcısı Can Kaymakloğlu karşıladı. Brezilyalı stoperin transferi karşılığında Aytemiz Alanyaspor'a Fatih Aksoy bonservisiyle beraber verildi.

Welinton Beşiktaş'ta! İstanbul'a geldi
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