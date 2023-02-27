27 Şubat 2023, Pazartesi
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Vodafone Park'ta duygusal anlar! Yüzlerce oyuncak sahaya atıldı! Depremzede çocuklara Beşiktaş taraftarından anlamlı destek
Spor Toto Süper Lig'de 14. haftadan ertelenen karşılaşmada Beşiktaş Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Maçın 04.17 dakikasında Beşiktaşlı taraftarlar yanlarındaki getirdikleri oyuncakları depremzede çocuklara gönderilmesi için sahaya attı. Oyun alanında bulunan oyuncular tribünleri alkışlarken bazı oyuncular gözyaşlarını tutamadı. İşte o anlar...