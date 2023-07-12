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Umut Nayir resmen Fenerbahçe'de! Sarı lacivertliler transferi duyurdu...

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Giriş: 12.07.2023 10:05
Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, Umut Nayir'in transferini resmen açıkladı. Nayir geçen sezon Ümraniyespor formasıyla 33 resmi maçta 18 gol atarken, 3 kez de asist yaptı.
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