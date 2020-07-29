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Tuzlaspor penaltı atışlarıyla Manisa FK'yı devirdi! İşte penaltılar

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Giriş: 29.07.2020 00:04
Güncelleme:29.07.2020 00:13
A Spor'un canlı olarak yayınladığı TFF 2. Lig Yükselme play-off finalinde Tuzlaspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0 biten mücadele önce uzatmalara, ardından da penaltılara gitti. Tuzlaspor, 0-0 biten mücadelenin penaltı atışlarında 5-4 kazanarak TFF 1. Lig'e yükselen takım oldu.
Tuzlaspor penaltı atışlarıyla Manisa FK'yı devirdi
Tuzlaspor penaltı atışlarıyla Manisa FK'yı devirdi
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