Tuzlaspor penaltı atışlarıyla Manisa FK'yı devirdi! İşte penaltılar

A Spor'un canlı olarak yayınladığı TFF 2. Lig Yükselme play-off finalinde Tuzlaspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0 biten mücadele önce uzatmalara, ardından da penaltılara gitti. Tuzlaspor, 0-0 biten mücadelenin penaltı atışlarında 5-4 kazanarak TFF 1. Lig'e yükselen takım oldu.