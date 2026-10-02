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Yeni anayasa için TBMM'de süreç nasıl ilerler?
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ahaber.com.tr - Özel Haber

Yeni anayasa için TBMM'de süreç nasıl ilerler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ve sivil anayasa çağrısının ardından gözler Meclis'teki sürece çevrildi. Türkiye'nin yeni anayasaya neden ihtiyaç duyduğu, süreçte hangi adımların atılacağı A Haber'de masaya yatırıldı. Gazeteci Güngör Yavuzaslan, TBMM'de 400 milletvekiliyle yeni anayasanın oluşturulabileceğini belirtirken, terörsüz Türkiye sürecinde darbecilerin anayasasınnı savunulamaz olduğunu ifade etti. Yavuzaslan ayrıca terörsüz Türkiye stratejisinin yeni anayasayla taçlandırılması gerektiğini savundu.

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