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Galatasaray'ın yeni transferini canlı yayında duyurdu! Jens Stryger Larsen ile anlaşma sağlandı - Video

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Giriş: 18.07.2021 21:24
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Udinese forması giyen Danimarkalı sağ bek Stryger Larsen ile anlaşma sağladı. Danimarkalı sağ bekin hafta için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Larsen, transferiyle ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayında aktardı.
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