Galatasaray'ın yeni transferini canlı yayında duyurdu! Jens Stryger Larsen ile anlaşma sağlandı - Video

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Udinese forması giyen Danimarkalı sağ bek Stryger Larsen ile anlaşma sağladı. Danimarkalı sağ bekin hafta için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Larsen, transferiyle ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayında aktardı.