18 Temmuz 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Galatasaray'ın yeni transferini canlı yayında duyurdu! Jens Stryger Larsen ile anlaşma sağlandı - Video
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Udinese forması giyen Danimarkalı sağ bek Stryger Larsen ile anlaşma sağladı. Danimarkalı sağ bekin hafta için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Larsen, transferiyle ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayında aktardı.