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10.01.2020

Trabzonspor'un golcüsü Sörloth Partizani karşısında da boş geçmedi |Video

Devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, Partizani ile oynadığı hazırlık maçında Alexander Sörloth'un gölüyle 1-0 öne geçti. A Spor'dan canlı yayınlanan müsabakada işte bordo mavililere galibiyeti getiren o gol...

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