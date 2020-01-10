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10.01.2020
Trabzonspor'un golcüsü Sörloth Partizani karşısında da boş geçmedi |Video
Devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, Partizani ile oynadığı hazırlık maçında Alexander Sörloth'un gölüyle 1-0 öne geçti. A Spor'dan canlı yayınlanan müsabakada işte bordo mavililere galibiyeti getiren o gol...
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