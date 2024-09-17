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Trabzonspor'un efsane başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci hayatını kaybetti

Trabzonspor'un efsane başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci hayatını kaybetti

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 08:56
Trabzonspor, efsane başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bordo-mavili takım, Ekinci için bir taziye mesajı paylaştı.
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