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09.04.2020

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır Alexander Sörloth'a mutfaktan meydan okudu

Evinden çıkmayan Trabzonsporlu oyuncular mutfağa girdi. Yeşil sahanın dışındaki yeteneklerini de sergileyen bordo mavili oyuncular birbirlerine meydan okumaya başladı. Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, "Alex gol atmaya benzemez hünerlerini görmek istiyoruz" diyerek pası Alexander Sörloth'a attı.

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerini evde geçiren Trabzonsporlu oyuncular, sahada bir birlerine verdikleri paslara ara verirken, mutfaklarda yaptıkları yemeklerle bir birlerine meydan okumaya başladı.

UĞURCAN MUTFAĞA GİRDİ

Takımın savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, evinin mutfağında hünerlerini gösterirken, mutfak pasını takım arkadaşı Doğan Erdoğan'a atmıştı. Doğan ise aldığı pası evinde et sote yaparak takım arkadaşı kaleci Uğurcan Çakır'a meydan okudu. Doğan Erdoğan'ın meydan okumasını kabul eden Uğurcan, eşi Kübra Çakır ile mutfağa girerek, et sote yaptı.

SÖRLOTH'A MEYDAN OKUDU: HÜNERLERİNİ GÖRELİM

Yemek malzemelerini hazırladıkları sırada marketten aldıkları bütün yiyecekleri yıkamaları gerektiğini belirten başarılı kaleci, takımda bekar olan arkadaşlarına da evliliği tavsiye etti.

Yemek yapımını bitirdikten sonra annesinin yaptığı turşudan da alarak masaya oturan başarılı kaleci, Doğan Erdoğan'dan aldığı pası takımın golcü oyuncusu Alexander Sörloth'a attı. Uğurcan Çakır, "Alex gol atmaya benzemez hünerlerini görmek istiyoruz" diyerek Sörloth'a meydan okudu.

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