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Trabzonspor'da Abdullah Avcı kararı! Yönetim yolları ayırma kararı aldı! Fesih görüşmeleri başladı

Trabzonspor'da Abdullah Avcı kararı! Yönetim yolları ayırma kararı aldı! Fesih görüşmeleri başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 19:27
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde St. Gallen'e penaltılarla elenen Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yolları ayırma kararı alındı. Deneyimli teknik direktörle fesih görüşmeleri gerçekleştiriliyor.
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