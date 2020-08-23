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Trabzonspor yeni formasını efsanesiyle tanıttı
Trabzonspor yeni formasının tanıtım klibini resmi Twitter adresinden yayımladı. Trabzonspor, yeni formasını efsanesi Ali Kemal Denizci ile tanıttı.
Trabzonspor bu sezonun 3. formasını tanıttı.
Yeni forma hazırlanan videoyla sosyal medyada görücüye çıktı. Forma için "Geçmiş geleceğe yön verecek! Efsanelerin ruhu bu formada." denildi.
2020-21 Sezonu üçüncü forması yarından itibaren satışta olacak.