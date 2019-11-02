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02.11.2019

Trabzonspor Göztepe CANLI anlatım video İZLE

Trabzonspor sahasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk ediyor. Süper Lig'in 10. haftasında sahasından sarı kırmızılıları ağırlayan bordo mavililer son 4 maçta 3 galibiyetle iyi bir çıkış yakalamış geçen hafta oynana ve berabere biten Başakşehir maçıyla fırtına hız kesmişti. Trabzon'da hedef 3 puan alıp, lider Alanyaspor'un puan kaybetmesini beklemek. Öte yandan Süper Lig'de zor günler geçiren Göztepe ise deplasmanda alacağı galibiyetle kötü gidişe dur demek istiyor. Saat 17.30'da başlayacak TRABZONSPOR GÖZTEPE maçının CANLI anlatımını taraftalar ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean izleyebilirler. Maç kadroları, istatistik bilgileri, golleri ve maçın ÖZET anlatımının detayları ise canlı skor sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor sahasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk ediyor.

Süper Lig'in 10. haftasında sahasından sarı kırmızılıları ağırlayan bordo mavililer son 4 maçta 3 galibiyetle iyi bir çıkış yakalamış geçen hafta oynana ve berabere biten Başakşehir maçıyla fırtına hız kesmişti. Trabzon'da hedef 3 puan alıp, lider Alanyaspor'un puan kaybetmesini beklemek. Öte yandan Süper Lig'de zor günler geçiren Göztepe ise deplasmanda alacağı galibiyetle kötü gidişe dur demek istiyor. Saat 17.30'da başlayacak TRABZONSPOR GÖZTEPE maçının CANLI anlatımını taraftalar ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean izleyebilirler. Maç kadroları, istatistik bilgileri, golleri ve maçın ÖZET anlatımının detayları ise canlı skor sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR GÖZTEPE CANLI ANLATIM

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