Trabzonspor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı video

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Trabzonspor evinde ligde zor günler geçiren Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ersun Yanal'ın veda maçı niteliği taşıyan mücadelede sarı lacivertliler rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Süper Lig'de fırtına gibi esen bordo mavililer kendi taraftarı önünde mutlak galibiyet hedefliyor. Futbolseverler Trabzonspor Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçıyla ilgili "Hangi kanalda yayınlanacak? Maç şifreli mi şifresiz mi yayınlanacak?" sorularını yanıt verdi. Saat 20.30'da başlayacak mücadele ATV ekranından naklen şifresiz yayınlanacak. A Spor muhabiri Hakan Gündoğar ve Emre Kaplan Trabzon'da oynanacak maç öncesi her iki takımla ilgili son dakika gelişmelerini canlı yayın aktardı. İşte her iki takımında maça çıkması beklenen muhtemel 11'i...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Trabzonspor evinde ligde zor günler geçiren Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Ersun Yanal'ın veda maçı niteliği taşıyan mücadelede sarı lacivertliler rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Süper Lig'de fırtına gibi esen bordo mavililer kendi taraftarı önünde mutlak galibiyet hedefliyor. Futbolseverler Trabzonspor Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçıyla ilgili "Hangi kanalda yayınlanacak? Maç şifreli mi şifresiz mi yayınlanacak?" sorularını yanıt verdi. Saat 20.30'da başlayacak mücadele ATV ekranından naklen şifresiz yayınlanacak.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI TIKLA CANLI İZLE

A Spor muhabiri Hakan Gündoğar ve Emre Kaplan Trabzon'da oynanacak maç öncesi her iki takımla ilgili son dakika gelişmelerini canlı yayın aktardı. İşte her iki takımında maça çıkması beklenen muhtemel 11'i...