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01.02.2020

Trabzonspor Fenerbahçe derbisi öncesi son dakika gelişmesi |Video

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Son 3 lig maçının kazanan ev sahibi ekip bu maçı da kazanarak seriyi sürdürmek istiyor. Sarı lacivertlilerde hedef ise mutlak galip gelip lider Sivasspor ile arasındaki puan farkını kapatmak. Saat 20'de başlayacak derbi öncesi yaşanan son dakika gelişmelerini A Spor muhabiri Hakan Gündoğar canlı yayında anlattı. Gündoğar, iki takımında devre arasındaki yeni transferleriyle ilgili bilgileri verirken muhtemel 11'leri açıkladı. Öte yandan taraftarlar beIN sports ekranından naklen yayınlanacak TRABZOSPOR - FENERBAHÇE maçının CANLI anlatımını ahaber.com.tr/canlıskor sayfamız üzerinden anbean izleyebilecekler.

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Son 3 lig maçının kazanan ev sahibi ekip bu maçı da kazanarak seriyi sürdürmek istiyor. Sarı lacivertlilerde hedef ise mutlak galip gelip lider Sivasspor ile arasındaki puan farkını kapatmak. Saat 20'de başlayacak derbi öncesi yaşanan son dakika gelişmelerini A Spor muhabiri Hakan Gündoğar canlı yayında anlattı. Gündoğar, iki takımında devre arasındaki yeni transferleriyle ilgili bilgileri verirken muhtemel 11'leri açıkladı.

Öte yandan taraftarlar beIN sports ekranından naklen yayınlanacak TRABZOSPOR - FENERBAHÇE maçının CANLI anlatımını ahaber.com.tr/canlıskor sayfamız üzerinden anbean izleyebilecekler.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE CANLI ANLATIMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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