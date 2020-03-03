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03.03.2020
Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 1 Vedat Muriç
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin tek golü 82.dakikada Vedat Muriç'le geldi. Mehmet Ekici'nin servisinde topa iyi yükselen Vedat Muriç kafayla topu ağlara gönderdi. İşte o anlar...
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