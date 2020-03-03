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03.03.2020
Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe 0 Filip Novak
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Trabzonspor, 66.dakikada Çek yıldızı Filip Novak'la skoru 2-0'a getirdi. Ekuban'ın çizgiye inip penaltı noktasına çevirdiği topu düzgün bir vuruşla gole çeviren Novak skoru 2-0'a getirdi.
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