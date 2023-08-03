03 Ağustos 2023, Perşembe
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Tirana Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Şenol Güneş'ten sürpriz karar! İşte 11'ler
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ikinci maçında Beşiktaş, Tirana'ya konuk oluyor. Tecrübeli hoca Güneş ilk 11'ine son şeklini verdi.