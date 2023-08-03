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Tirana Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Şenol Güneş'ten sürpriz karar! İşte 11'ler

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Giriş: 03.08.2023 13:00
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ikinci maçında Beşiktaş, Tirana'ya konuk oluyor. Tecrübeli hoca Güneş ilk 11'ine son şeklini verdi.
Tirana Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Şenol Güneş’ten sürpriz karar! İşte 11’ler
Tirana Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Şenol Güneş'ten sürpriz karar! İşte 11'ler
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