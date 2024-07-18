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TFF'nin yeni başkanı kim olacak? Mehmet Büyükekşi mi, İbrahim Hacıosmanoğlu mu?

TFF'nin yeni başkanı kim olacak? Mehmet Büyükekşi mi, İbrahim Hacıosmanoğlu mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 12:25
Türk futbolu bugün en önemli günlerden birini yaşayacak. Türkiye Futbol Federasyonu bugün yeni başkanını seçecek. Seçimlerde mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu yarışacak.
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