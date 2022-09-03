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TFF Binasını kurşunlanmasında yeni görüntüler ortaya çıktı

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Giriş: 03.09.2022 14:29
TFF Binası'nın kurşunlaması olayında gözaltına alınan 4 şüpheliden biri serbest bırakılırken, 3 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin ifadesinde, “Alkolün etkisiyle ateş ettim, pişmanım. Federasyon binasını hedef almadım, bir talihsizlikti” dediği öğrenilirken olayda kullanıldığı belirlenen silahın bulunduğu anlar kameraya yansıdı.
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