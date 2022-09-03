03 Eylül 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
TFF Binasını kurşunlanmasında yeni görüntüler ortaya çıktı
TFF Binası'nın kurşunlaması olayında gözaltına alınan 4 şüpheliden biri serbest bırakılırken, 3 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin ifadesinde, “Alkolün etkisiyle ateş ettim, pişmanım. Federasyon binasını hedef almadım, bir talihsizlikti” dediği öğrenilirken olayda kullanıldığı belirlenen silahın bulunduğu anlar kameraya yansıdı.