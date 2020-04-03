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03.04.2020

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı Süper Lig maçlarının ne zaman başlayacağıyla ilgili A Spor'da tarih verdi |Video

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yardımcı, "Kesin takvim hakkında şu anda bir şey söyleyemiyoruz. Mayıs ayının başında tekrar görüşeceğiz, ligleri en geç ağustos sonunda tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. Yardımcı ayrıca, UEFA ile görüştükten sonra Şampiyonlar Ligi finalinin en erken temmuz ayı sonunda, en geç ağustos ayı sonunda yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Süper Lig maçlarıyla ilgili flaş açıklama: Tarih verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yardımcı, "Kesin takvim hakkında şu anda bir şey söyleyemiyoruz. Mayıs ayının başında tekrar görüşeceğiz, ligleri en geç ağustos sonunda tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. Yardımcı ayrıca, UEFA ile görüştükten sonra Şampiyonlar Ligi finalinin en erken temmuz ayı sonunda, en geç ağustos ayı sonunda yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de futbol durma noktasına geldi. Türkiye Futbol Federasyonu da tüm çalışmalarını UEFA ile koordineli bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor.

A Spor'a telefonla bağlantı gerçekleştiren TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Süper Lig'in ne zaman tamamlanacağı ve planlarının neler olduğunu açıkladı.

İşte Servet Yardımcı'nın açıklamaları:

"Virüsün ivmesinin Mayıs ayından itibaren aşağı gitmesi bekleniyor. Bu şekilde bir süreç yaşarsak Haziran'da ve Temmuz'da başlama planımız var. Her halükarda Ağustos sonu itibarıyla bütün liglerimizi bitirmiş olabileceğiz."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ EN GEÇ AĞUSTOS SONU OYNANACAK"

"Her şey iyi gittiği takdirde, Şampiyonlar Ligi finalinin en erken Temmuz sonu, en geç Ağustos sonunda oynanmasını planlıyoruz. Bugün UEFA ile bir konferans görüşmesi yapacağız."

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