Tedesco, Fenerbahçe’nin başında ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenmanda Tedesco, oyuncularıyla toplantı yaparak sezon boyunca belli bir 11 olmayacağını ve tüm kadroyu kullanacağını aktardı. Sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Jhon Duran, Mert Hakan Yandaş ve Nelson Semedo antrenmana katılmadı; Semedo’nun Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Kaleciler Ederson, İrfan Can Eğribayat ve Tarık Çetin özel çalışmalar yaptı. Milli takımdan dönen oyuncular ise tedavi ve özel program kapsamında takımdan ayrı çalıştı. Tedesco, İstanbul’a gelir gelmez tesisleri gezdi ve maç hazırlıklarını burada sürdürmeyi planlıyor.

