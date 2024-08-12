12 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Taha Akgül'den hakemlere sert tepki! Ülkenin kaderiyle oynadılar

Taha Akgül'den hakemlere sert tepki! Ülkenin kaderiyle oynadılar

ahaber.com.tr
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.08.2024 22:08
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak aktif güreş hayatını noktalayan Taha Akgül yurda döndü. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çok sayıda hayranı tarafından coşkulu şekilde karşılanan Akgül, altın madalyayı hakemlerin yarı finaldeki kararları nedeniyle kaybettiğini ifade etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Taha Akgül’den hakemlere sert tepki! Ülkenin kaderiyle oynadılar
Taha Akgül'den hakemlere sert tepki! Ülkenin kaderiyle oynadılar
Gündem Türkiye’nin olimpiyat karnesi!
Gündem Türkiye’nin olimpiyat karnesi!
GOL | Trabzonspor 0 - 1 Rapid Wien
GOL | Trabzonspor 0 - 1 Rapid Wien
Olimpiyat Köyü uykularını kaçırıyor!
Olimpiyat Köyü uykularını kaçırıyor!
Kupayı elektrik teline kaptırdılar!
Kupayı elektrik teline kaptırdılar!
Olimpiyat beşincisi oldu
Olimpiyat beşincisi oldu
Milli tekvandocular Olimpiyat Oyunları’na uğurlandı
Milli tekvandocular Olimpiyat Oyunları’na uğurlandı
Beşiktaş, özlenen günlerine kavuşmaya başladı
"Beşiktaş, özlenen günlerine kavuşmaya başladı"
Hasan Arat: Bu kupa bir habercidir
Hasan Arat: “Bu kupa bir habercidir"
Çok çılgın bir gece olduğunu söyleyebilirim
“Çok çılgın bir gece olduğunu söyleyebilirim”
Hekimoğlu: Kupa kaldırmak alışkanlık oldu
Hekimoğlu: "Kupa kaldırmak alışkanlık oldu"
Galatasaray 0-5 Beşiktaş GENİŞ ÖZET İZLE
Galatasaray 0-5 Beşiktaş GENİŞ ÖZET İZLE
Daha Fazla Video Göster