Taha Akgül’den hakemlere sert tepki! Ülkenin kaderiyle oynadılar

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak aktif güreş hayatını noktalayan Taha Akgül yurda döndü. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çok sayıda hayranı tarafından coşkulu şekilde karşılanan Akgül, altın madalyayı hakemlerin yarı finaldeki kararları nedeniyle kaybettiğini ifade etti.

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