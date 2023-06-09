Süper Lig’in gol kralı yuvadan gidiyor! Yeni adresi belli oldu…

Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon olağanüstü bir performansla ligi gol kralı olarak tamamlayan sarı-lacivertli takımın yıldız ismi Enner Valencia'ın yeni adresini Brezilya basını duyurdu.