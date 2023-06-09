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Süper Lig’in gol kralı yuvadan gidiyor! Yeni adresi belli oldu…

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Giriş: 09.06.2023 09:18
Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon olağanüstü bir performansla ligi gol kralı olarak tamamlayan sarı-lacivertli takımın yıldız ismi Enner Valencia'ın yeni adresini Brezilya basını duyurdu.
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