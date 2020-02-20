Sporting Lizbon Başakşehir canlı anlatım izle! UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı CANLI! | Video

Sporting Lizbon Başakşehir canlı izle! UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir zorlu Sporting Lizbon deplasmanında galibiyet arayacak. Başakşehir maçı canlı izleme yolları futbol severler tarafından sorgulanıyor. Bu akşam saat 20:55’te başlayacak karşılaşmada İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Jose Alvalade Stadı’nda oynanacak mücadele beIN Sports HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Medipol Başakşehir bu karşılaşmayla birlikte Avrupa kupalarında 27. maçına çıkacak. ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından Sporting Lizbon Başakşehir maçı canlı anlatımı takip edebilir ve maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz.

Sporting Lizbon Başakşehir canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı canlı izleme yolları futbol severler tarafından araştırılıyor. Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Başakşehir zorlu Portekiz deplasmanında tur için avantajlı bir skor arayacak. Saat 20:55'te başlayacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Anthony Taylor yönetecek. Peki, Sporting Lizbon Başakşehir maçı nasıl izlenir? Nefes kesecek mücadele beIN Sports HD 1 canlı yayın ile ekranlara gelecek. Sayfamızda bulunan bağlantıdan Sporting Lizbon Başakşehir canlı anlatım ekranına ulaşabilir ve maçla ilgili tüm bilgileri canlı yayınla takip edebilirsiniz.

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TEK EKSİK ROBİNHO

Medipol Başakşehir'de bu mücadele öncesinde tek eksik bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte, bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve sakatlığı süren Robinho dışında eksik bulunmuyor.

SON DAKİKA GOLÜ TURU GETİRDİ

Medipol Başakşehir, bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçlarıyla başladı.

Yunan ekibi Olympiakos'a Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sahasında 1-0 ve deplasmanda aldığı 2-0'lık yenilgilerle elenen turuncu-lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam etti.

J Grubu'nda İtalya'dan Roma, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya'dan Wolfsberger ile eşleşen İstanbul ekibi, zorlu gruba deplasmanda aldığı 4-0'lık Roma yenilgisi ile başladı.

İkinci maçında sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, bir sonraki maçında sahasında Wolfsberger'i 1-0 yenerek gruptan çıkma adına ümitlendi.

Deplasmanda da Avusturya ekibini 3-0'la geçen turuncu-lacivertli takım, beşinci maçında sahasında Roma'ya 3-0 yenilince, turu geçmek için tek şansı olarak son karşılaşmasında deplasmanda Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı yenmek kaldı.

Almanya'daki zorlu geçen maçı son dakikada Fransız oyuncusu Enzo Crivelli'nin golüyle 2-1 kazanan turuncu-lacivertli ekip, tarihinde ilk kez grup aşamasını geçmeyi başararak bir üst tura yükseldi. Medipol Başakşehir, bu başarısıyla, bu sezon Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımı da oldu.