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Son dakika: Yıldız futbolcunun kariyeri tehlikede! Galatasaray'da Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı

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Giriş: 01.01.2021 00:59
Güncelleme:01.01.2021 00:59
Galatasaray'da büyük şok! Omar Elabdellaoui, Büyükçekmece'de bulunan evinde yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralandı. 29 yaşındaki futbolcu gözünden yaralandı. Ameliyata alınan futbolcunun görme kaybı yaşabileceği iddia edildi. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

Galatasaray'ın yıldız sağ beki Omar Elabdellaoui, Büyükçekmece'de bulunan evinde yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralandı. 29 yaşındaki futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Evinde yılbaşı partisi veren Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, havai fişeğin elinde tuttuğu sırada patlaması nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karaağaç Mahallesi Sırtköy Bulvarı No:33 Toskana Vadisi sitesi Villalarında meydana geldi.

Omar Elabdellaoui, yılbaşını kutlamak için havafişek düzeneği kurduğu esnada havafişeğin patlaması sonucu elinden ve yüzünden yaralandı.

Bahçelievler'de özel bir hastaneye kaldırılan futbolcunun patlama sonucu yüzünden yaralandığını hayati tehlikesinin olmadığını belirtilirken, 29 yaşındaki futbolcuda görme kaybı olabileceği belirtildi.

Kariyerine Oslo'da başlayan Omar Elabdellaoui burada dikkatleri üzerine çekmesinin ardından Manchester City'nin u18 takımında forma giymişti.

Norveç Milli Takımı'nın da formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, son 6 sezonu Yunanistan'ın Olympiakos takımında geçirdi. Elabdellaoui, bu süreçte 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İngiltere Premier Lig'de Hull City forması terletti.

Kırmızı-beyazlı takımla 2019-2020 sezonunda Yunanistan Süper Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Yunanistan Kupası'nda toplamda 47 maça çıkan Elabdellaoui, 1 kez de gol sevinci yaşadı. Norveçli futbolcu, Olympiakos formasıyla bu sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğu elde etti.

Gelen son dakika bilgisine göre yıldız oyuncunun ameliyata alındığı belirtildi.

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