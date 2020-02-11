11 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
11.02.2020

Galatasaray'a kayyum atanması davasında karar açıklandı |Video izle

Galatasaray'a kayyum atanması davasında karar verildi. 7. Sulh Mahkemesi'nden Galatasaray için karar çıktı. Buna göre sarı kırmızılılarda gündemin 1 numaralı konusu olan 'Kayyum atanması' davası reddedildi. Karara ilişkin ayrıntıları A Spor yorumcusu Nevzat Dindar canlı yayında aktardı. Peki Galatasaray seçime gidecek mi? İşte yanıtı...

Son dakika spor haberine göre; 'da ' davası' için karar çıktı. Buna göre sarı kırmızılı yönetime stres dolu günler yaşatan dava, olumlu souçlandı. İdari ibrasızlıkla başlayan sonrasında hem yönetim kanadının hem de üyelerin mahkemeye taşıdığı süreçle ilgili bugün saat 10.35'te 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada reddedildi.

GALATASARAY'A 'KAYYUM' ATANACAK MI?

Galatasaray'da Kayyum atanmasına ilişkin görülen davada, kayyum talebi reddedildi. Galatasaray Yönetimi diğer davalar (21 Şubat) sonuçlanana kadar mevcut hali ile devam edecek.

GALATASARAY SEÇİME GİDECEK Mİ?

21 Şubat'ta da 14 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 'genel kurulun iptali' davası var. Tedbirleri kaldırırsa Galatasaray'da yine sandık gündeme gelecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Galatasaray'a kayyum atanması davasında karar açıklandı
Galatasaray'a kayyum atanması davasında karar açıklandı
Fenerbahçe Kırklarelispor maçı A Spor'da...
Fenerbahçe Kırklarelispor maçı A Spor'da...
Kırklarelispor Fenerbahçe maçı ertelenecek mi?
Kırklarelispor Fenerbahçe maçı ertelenecek mi?
Aykut Kocaman'dan duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı
Aykut Kocaman'dan duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap
Kasımpaşa Galatasaray canlı anlatım izle! | Video
Kasımpaşa Galatasaray canlı anlatım izle! | Video
Sivasspor Başakşehir maçı CANLI
Sivasspor Başakşehir maçı CANLI
Canlı yayında çarpıcı sözler! Kaos çıkartmak istiyorlar
Canlı yayında çarpıcı sözler! "Kaos çıkartmak istiyorlar"
Beşiktaş 3-0 Gaziantep maçından ÖZET görüntüler
Beşiktaş 3-0 Gaziantep maçından ÖZET görüntüler
Olaylı penaltı sonrası canlı yayında flaş sözler
Olaylı penaltı sonrası canlı yayında flaş sözler
Fenerbahçe Alanyaspor canlı anlatım izle | Video
Fenerbahçe Alanyaspor canlı anlatım izle | Video
Gençlerbirliği Trabzonspor |CANLI
Gençlerbirliği Trabzonspor |CANLI
Daha Fazla Video Göster