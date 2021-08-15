Beşiktaş 7. transferini resmen açıkladı

Beşiktaş Mert Günok'u resmen kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar 32 yaşındaki milli kaleci ile sözleşme imzaladı. Michy Batsuayi ile anlaşmaya varan Beşiktaş daha önce Kenan Karaman, Salih Uçan, Mehmet Topal, Valentin Rosier, Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal'i renklerine bağlamıştı.

Siyah beyazlılar performansa bağlı ek ücretlere birlikte toplam 1.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Resmi siteden yapılan açıklamada; "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, tecrübeli milli kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalamıştır.



Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mert Günok'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.