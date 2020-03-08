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08.03.2020

Sivasspor Galatasaray maçı CANLI anlatım video İZLE

Süper Lig'in 25 hafta mücadelesinde Galatasaray, Sivasspor deplasmanına konuk oluyor. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede 48 puana sahip olan iki ekipte galip gelip şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalamak istiyor. Saat 19'da başlayacak maç beIN Sports1 HD ekranından naklen ve şifreli yayınlanacak. Taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden ÖZET anlatım ekranına erişebilir, animasyon ekranımızdan maçla ilgili önemli anları anbean takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 25 hafta mücadelesinde Galatasaray, Sivasspor deplasmanına konuk oluyor. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede 48 puana sahip olan iki ekipte galip gelip şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalamak istiyor.

Saat 19'da başlayacak maç beIN Sports1 HD ekranından naklen ve şifreli yayınlanacak. Taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden ÖZET anlatım ekranına erişebilir, animasyon ekranımızdan maçla ilgili önemli anları anbean takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR GALATASARAY CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN - VİDEO

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