09 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
09.02.2020

Sivasspor Başakşehir maçı CANLI anlatım izle |Video

Zirvede kritik mücadele... Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinden Sivasspor sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Saat 16'da başlayacak mücadele 11'ler belli oldu. A Spor muhabiri Sivas'tan canlı yayında yaşanan son dakika gelişmelerini aktardı. Öte yandan maçın canlı anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean izleyebilecekler.

Zirvede kritik mücadele... Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinden Sivasspor sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Saat 16'da başlayacak mücadele 11'ler belli oldu. A Spor muhabiri Sivas'tan canlı yayında yaşanan son dakika gelişmelerini aktardı.

Öte yandan maçın canlı anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean izleyebilecekler.

SİVASSPOR - BAŞAKŞEHİR CANLI ANLATIMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Ziya, Yatabare

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sivasspor Başakşehir maçı CANLI
Sivasspor Başakşehir maçı CANLI
Canlı yayında çarpıcı sözler! Kaos çıkartmak istiyorlar
Canlı yayında çarpıcı sözler! "Kaos çıkartmak istiyorlar"
Beşiktaş 3-0 Gaziantep maçından ÖZET görüntüler
Beşiktaş 3-0 Gaziantep maçından ÖZET görüntüler
Olaylı penaltı sonrası canlı yayında flaş sözler
Olaylı penaltı sonrası canlı yayında flaş sözler
Fenerbahçe Alanyaspor canlı anlatım izle | Video
Fenerbahçe Alanyaspor canlı anlatım izle | Video
Gençlerbirliği Trabzonspor |CANLI
Gençlerbirliği Trabzonspor |CANLI
Beşiktaş Gaziantep maçı |CANLI
Beşiktaş Gaziantep maçı |CANLI
Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya büyük jest
Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya büyük jest
Ünlü boksör kameralar önünde eşinin boğazını sıktı
Ünlü boksör kameralar önünde eşinin boğazını sıktı
Alanyaspor 2-0 Galatasaray | ÖZET
Alanyaspor 2-0 Galatasaray | ÖZET
Alanyaspor'un 2. golü
Alanyaspor'un 2. golü
Alanyaspor'un 1. golü
Alanyaspor'un 1. golü
Daha Fazla Video Göster