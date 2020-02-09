BİZE ULAŞIN
09.02.2020
Sivasspor Başakşehir maçı CANLI anlatım izle |Video
Zirvede kritik mücadele... Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinden Sivasspor sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Saat 16'da başlayacak mücadele 11'ler belli oldu. A Spor muhabiri Sivas'tan canlı yayında yaşanan son dakika gelişmelerini aktardı. Öte yandan maçın canlı anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean izleyebilecekler.
Zirvede kritik mücadele... Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinden Sivasspor sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Saat 16'da başlayacak mücadele 11'ler belli oldu. A Spor muhabiri Sivas'tan canlı yayında yaşanan son dakika gelişmelerini aktardı.
Öte yandan maçın canlı anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean izleyebilecekler.
SİVASSPOR - BAŞAKŞEHİR CANLI ANLATIMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Ziya, Yatabare
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.