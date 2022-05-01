01 Mayıs 2022, Pazar
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Şampiyonluk sonrası Abdullah Avcı ve Ahmet Ağaoğlu'na sulu baskın
Trabzonspor 2021-2022 Süper Lig şampiyonu oldu. Ligin 35. haftasında Antalyaspor ile evinde 2-2 berabere kalan Fırtına, ihtiyacı olan 1 puanı alarak sezonu zirvede tamamladı. Bordo mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı ve başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolcular tarafından basın toplantısı öncesinde ıslatıldı. İşte o anlar...