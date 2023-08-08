Şampiyonlar Ligi maçı öncesi şok kavga! Yunanistan'da kan döküldü UEFA maçı iptal etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Yunanistan'ın AEK takımı ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı arasındaki maç öncesi olay çıktı. Hırvat taraftarlar çıkan olaylarda bir AEK'lıyı bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan kavga sonrası UEFA maçı iptal etti.