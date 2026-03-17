A Haber ekibi saldırının ortasında kaldı!

İsrail-Lübnan sınırında çatışmaların dozajı her geçen saniye artarken, A Haber ekibi sıcak bölgede roketli saldırının tam ortasında kaldı. Nahariye kentinden canlı yayın yapan Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, Hizbullah tarafından ateşlenen roketlerin hedefi olan bölgedeki dehşet anlarını anbean aktardı. İsrail savunma sistemlerinin çaresiz kaldığı, sirenlerin çalmadığı o dakikalarda saniyelerle sığınağa giren ekibimiz, patlama sesleri altında savaşın en çıplak ve korkutucu yüzünü saniye saniye kaydetti.