Canlı yayında ateş hattı: Roketler Nahariye’ye düştü

İsrail-Lübnan sınırında tansiyonun bir an bile düşmediği sıcak saatlerde, Hizbullah’ın fırlattığı roketler Nahariye kentini savaş alanına çevirdi. Bölgedeki gelişmeleri aktarmak üzere sahada bulunan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, canlı yayın hazırlığı yaptıkları sırada roketli saldırının ortasında kaldı. Patlama seslerinin yankılandığı o anlarda saniyelerle sığınağa giren A Haber ekibi, saldırı altındaki bölgede yaşanan dehşeti ve İsrail savunma sistemlerinin çöküşünü saniye saniye ekranlara taşıdı.