Avrupa'dan Trump'a Hürmüz resti: Bu bizim savaşımız değil!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişi sağlamak adına kurmayı planladığı askeri koalisyona Avrupa'dan "soğuk duş" etkisi yaratacak bir yanıt geldi. İngiltere, İtalya, Almanya ve Yunanistan gibi kıta ülkeleri operasyona askeri destek vermeyeceklerini açıklarken, Berlin yönetiminden gelen sert çıkışlar gündeme damga vurdu. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Avrupa başkentlerinde yükselen itiraz seslerini ve Trump’ın tehditvari üslubuna verilen yanıtları aktardı.