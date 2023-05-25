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Sacha Boey'den flaş transfer talebi! Galatasaray'dan o takıma gitmek istiyor

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Giriş: 25.05.2023 13:40
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bitime 2 maç kala 5 puan farkla liderliğini koruyan Galatasaray'da bu sezonki performansıyla adeta göz kamaştıran Sacha Boey, Avrupa devlerinin radarına girdi. Adı Arsenal, Sporting Lizbon ve Olympique Lyon gibi birçok devle anılan Fransız yıldızın transfer olmak istediği takım da netleşti.
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