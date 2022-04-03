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Rıza Kayaalp'ten Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.04.2022 10:38
Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, aynı turnuvada gümüş madalya kazanan Yunus Emre Başar ve bronz madalyaların sahibi olan Emre Mutlu ile Ahmet Uyar'ı tebrik etti.
Rıza Kayaalp’ten altın madalya
Rıza Kayaalp'ten altın madalya
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