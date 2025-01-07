Real farklı kazandı, Arda şov yaptı

İspanyol devi Real Madrid, kral kupası son 32 turunda Deportiva Minera ile karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlılar, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Arda Güler'in ilk 11'de sahne aldığı maçta Real Madrid'in gollerini 5. Dakikada Valverde, 13. Dakikada Camavinga, 28. Ve 88. Dakikalarda arda güler ve 55. Dakikada ise Modric kaydetti. Mücadeleyi 9.8 reytingle tamamlayan milli futbolcumuz arda güler, sergilediği performansla maçın yıldızlarından birisi olurken taraftarlarından da tam not aldı. Güzel futboluyla göz dolduran milli yıldız arda, takdirleri toplayan bir harekete de imza attı. İspanya 4. Ligi takımından Deportiva Minera futbolcusu Omar Pedromo, mücadelenin sonunu beklemeden devre arasına girilirken Arda'dan formasını istedi. Pedromo, aynı şekilde Arda'nın forma istemesini şaşkınlıkla karşıladı. Bu anlar, sosyal medyada günün en çok yapılan paylaşımları arasına girdi.

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