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Patrick Van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu kavga etti o anlar anbean kamerada!

DHA
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Giriş: 12.07.2022 16:30
Güncelleme:12.07.2022 17:06
Galatasaray'ın sabah antrenmanında Patrick Van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu arasında gerginlik yaşandı. İkili arasında yaşanan tartışmaya takım arkadaşları müdahale ederek iki oyuncuyu ayırdı.
Van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu kavga etti
Van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu kavga etti
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